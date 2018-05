(ANSA) – MOSCA, 25 MAG – La mostra intitolata “The History Makers” aprirà nel Motorstudio Hyundai nel centro di Mosca in occasione del mondiale. Lo ha annunciato la FIFA in un comunicato. Organizzata dalla FIFA in collaborazione con Hyundai, la mostra è dedicata alla storia del torneo e ai suoi protagonisti più celebri. La facciata del Motorstudio Hyunday sarà trasformata per l’occasione in un tabellone gigante che mostrerà i risultati delle partite. “Questa mostra unica racconterà la storia dei mondiali e servirà a celebrare l’eredità del calcio con molti oggetti affascinanti”, ha detto Fatma Samoura, Segretario Generale FIFA. Tra gli oggetti esposti ci saranno anche due trofei Coppa del Mondo FIFA. La mostra sarà aperta gratuitamente al pubblico dal 9 giugno al 20 luglio.