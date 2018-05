(ANSA) – SANREMO (IMPERIA), 25 MAG – Sono state chieste stamani dal pm Alessandro Bogliolo di Imperia le prime due condanne, in abbreviato, al processo per truffa allo Stato e utilizzo indebito del badge marcatempo, che vede indagati 42 dipendenti del Comune di Sanremo, finiti sotto inchiesta nel 2015 per l’ infedele timbratura dei cartellini. Il magistrato ha chiesto 1 anno e 8 mesi per Maurizio Di Fazio (operaio, difeso dall’ avvocato Alessandro Mager) e 10 mesi per Loretta Marchi (direttrice di Museo, difesa dall’avvocato Giancarlo Giordano). Nei confronti di Di Fazio sono stati riconosciuti tutti gli episodi contestati mentre nei confronti della Marchi il pm ha chiesto la condanna per tre episodi su cinque, considerando gli altri due giustificati. Per gli altri imputati che hanno chiesto di essere processati in abbreviato – Alberto Muraglia (il vigile sorpreso nei video in mutande), Patrizia Lanzoni, Sergio Morabito, Luisa Mele, Rosella Fazio e Luigi Angeloni – la discussione avverrà a partire dal 15 giugno. (ANSA).