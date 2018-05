(ANSA) – BOLOGNA, 25 MAG – Un viaggio a piedi di 4.250 chilometri, suddiviso in 146 tappe, da Genova a Palermo, passando per 20 capoluoghi. Il traguardo finale è previsto il giorno del suo 85esimo compleanno. Il podista bolognese Alessandro Bellière, dopo avere percorso 6mila chilometri nel 2016, lunedì da Genova riparte per una nuova sfida sportiva, la quinta, che lo porterà ad avere percorso, in questi anni, oltre 20mila chilometri. In alcuni tratti del cammino, come accaduto in passato, verrà accompagnato da appassionati di trekking. L’arrivo a Palermo è previsto il 24 ottobre. “Spero di incontrare – ha detto – giovani, scolaresche e anziani per dire a tutti quanto è importante una sana attività sportiva”. (ANSA).