(ANSA) – BOLZANO, 25 MAG – Dal mezzogiorno di venerdì passo Stelvio è nuovamente aperto al traffico dopo la chiusura invernale, come tutti gli altri passi in territorio altoatesino. Per una serie di lavori in corso, però, sulla strada del passo in località Roccia Bianca-Weissknott (al chilometro 133,400) vi sono tempi di attesa fino a 20 minuti tra le ore 12 e le 19. Sul versante altoatesino del passo Stelvio vige un divieto di transito per veicoli con una lunghezza superiore ai 10,50 metri. Sul tratto compreso fra Bormio e il passo è in vigore, invece, il divieto di transito per mezzi con un’altezza di oltre 3,3 metri. Nei giorni scorsi era già stata disposta la riapertura dei passi dopo la pausa invernale dei passi Rombo, Pennes, Stalle e Erbe, in Alto Adige.