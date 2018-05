(ANSA) – LONDRA, 25 MAG – Meghan Markle, l’attrice americana diventata consorte del principe Harry, secondogenito di Carlo e Diana, ha da oggi anche il suo stemma al pari di ogni membro della Royal Family britannica. Ed è un emblema araldico che contiene, in suo onore, un richiamo alla terra in cui è nata, la lontana California, ma anche un riferimento al suo desiderio di comunicare nella vita pubblica. Il disegno raffigura uno scudo coronato sorretto da un lato dal leone d’Inghilterra e dall’altro da un usignolo, posato su un prato fiorito. Lo scudo della neo duchessa di Sussex, nota la Bbc, riflette la sua origine californiana attraverso il colore blu, simbolo dell’Oceano Pacifico, e il proiettarsi dei raggi del sole. Kensington Palace precisa che “la Duchessa ha lavorato” al design con il College of Arms di Londra. Il leone rappresenta Harry, che lo ha ereditato dall’antica dinastia degli Stuart. L’usignolo è stato scelto come simbolo della stessa Meghan. I tre pennini enfatizzano il potere della parola e della comunicazione.