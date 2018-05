(ANSA) – ROMA, 25 MAG – Grande Italia a Roma. La squadra azzurra agli ordini del capo-equipe Duccio Bartalucci ha vinto la Coppa delle Nazioni-Intesa San Paolo dello Csio Roma, Master d’Inzeo. Il successo di oggi segue quello ottenuto lo scorso anno nello stesso ovale di Piazza di Siena. Soltanto quattro penalità complessive per il team composto dall’aviere capo Luca Marziani su Tokyo du Soleil (0/0), il primo aviere scelto Giulia Martinengo Marquet (0/4) su Verdine Sz, il carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (0/elim.) su Caspar e l’appuntato scelto Bruno Chimirri (rit/0)su Tower Mouche. Determinante per la vittoria è stato l’ultimo percorso affrontato da Bruno Chimirri e chiuso senza errori. Secondo posto a pari merito per la Svizzera e Stati Uniti con otto penalità.