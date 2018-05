CARACAS. – Sabato e domenica si disputeranno le gare d’andata dell’Octagonal del Torneo Apertura 2018. Carabobo, Zamora, Caracas, Mineros, Deportivo La Guaira, Deportivo Lara, Estudiantes de Mérida ed Aragua sognano non solo di portare a casa la Coppa, ma anche il biglietto per la fase a gironi della Coppa Libertadores 2019.

Gli incroci dell’Octagonal saranno i seguenti: Carabobo (1º classificato)-Aragua (8º), Zamora (2º)-Estudiantes de Mérida (7º), Caracas (3º)-Deportivo Lara (5º) e Mineros (4º)-Deportivo La Guaira (5º).

Il Carabobo é stata la formazione quasi perfetta in 17 gare ha avuto un record di 10 vittorie, 6 pareggi ed una sconfitta. Con 31 reti segnate (miglior attacco del Torneo Apertura) e 16 subite.

La formazione granata può vantare in rosa Tommy Tobar che con 12 reti segnate é il bomber del campionato.

Contro le formazioni qualificate per l’Octagonal ha ottenuto 4 vittorie (Zamora 0-2, Deportivo La Guaira 2-1, Estudiantes de Mérida 2-1 ed Aragua 0-1) e 3 pareggi (Deportivo Lara 0-0, Caracas 0-0 e Mineros 3-3).

Dal canto suo, l’Aragua si é qualificato per la festa degli otto per il rotto della cuffia grazie alla vittoria (3-2) in rimonta contro lo Zamora ed il contemporáneo ko (1-0) del Táchira. La formazione allenata da José Manuel Rey in 17 gare disputate ha avuto una performance di 6 vittorie, 6 pareggi e 5 ko. Con 22 reti segnate e 16 subite.

I giallorossi contro le squadre presenti nella festa degli otto hanno un bottino di due vittorie (1-0 contro il Lara e 3-2 con lo Zamora), 2 pareggi (1-1 con l’Estudiantes e 0-0 con La Guaira) e 3 sconfitte (contro Caracas 1-2, Mineros 0-1 e Carabobo).

Durante la loro storia, Aragua e Carabobo si sono sfidati in 34 pccasioni con un saldo di 13 vittorie granata e 7 giallorosse. Il segno “X” si é fatto presente in 14 occasioni.

Il fischio d’inizio sul campo dell’Hermanos Ghersy é in programma per domani alle 15:00.

L’altro incrocio della giornata sabatina é quello che vedrà impegnati Deportivo La Guaira-Mineros a Puerto La Cruz, ricordiamo che gli arancioni giocano in asilio a causa dei lavori che si stanno svolgendo sul campo dell’Olimpico dell’UCV. Nella città orientale la palla inizierà a rotolare alle 19:30.

Il Deportivo La Guaira ha ottenuto il suo biglietto per il G8 dopo aver chiuso al 5 posto la stagione regolare del Torneo Apertura grazie ai 28 punti conquisti in 17 gare disputate frutto di 8 vittorie, 4 pareggi e 5 ko. La formazione arancione in questo periodo di tempo ha segnato 20 reti e ne ha subiti 16.

Contro le squadre presenti all’octagonal il Deportivo La Guaira ha un saldo negativo di una vittoria (0-1 in casa del Lara), 2 pareggi (0-0 con l’Aragua e 2-2 con il Mineros) e 4 sconfitte (tutte con il punteggio di 2-1 contro Zamora, Carabobo, Estudiantes e Caracas.

I Mineros hanno chiuso al quarto posto con 30 punti frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 3 ko. La formazione di Puerto Ordaz ha ottenuto due vittorie, 4 pareggi ed un ko contro le squadre presenti all’octagonal. I ragazzi di Juan Domingo Tolisano hanno superato: Caracas (2-0) ed Aragua (0-1), hanno pareggiato con Estudiantes (1-1), Carabobo (3-3, Lara (1-1) e Deportivo La Guaira (2-2). L’unica sconfitta é arrivata in casa dello Zamora: 1-0 per i bianconeri.

I precedenti ci dicono che c’è una perfetta parità tra queste squadre con 8 vittorie per parte e 10 pareggi.

Domenica alle 17:00 ci sarà nello stadio Metropolitano di Merida: Estudiantes-Zamora. Gli accademici con Jesús “la pulga” Gómez come punta di lancia hanno disputato un ottimo campeonato chiudendo al settimo posto con 27 punti.

Durante la stagione regolare del Torneo Apertura i biancorossi contro gli invitati alla festa degli otto hanno avuto una prestazione da urlo con 3 vittorie, 3 pareggi ed un ko. I sucessi sono arrivati contro: Deportivo La Guaira (1-2), Zamora (3-0) e Deportivo Lara (2-1). Ha pareggiato con: Aragua (1-1), Caracas (0-0) e Mineros (1-1). L’unico ko é arrivato contro Carabobo (2-1).

Mentre lo Zamora ha chiuso al secondo posto con 31 punti grazie alle 9 vittorie, 4 pareggi e 4 ko.

I bianconeri di Barinas hanno un bilancio di 3 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte contro le formazioni presenti all’octagonal. I sucessi sono arrivati contro Deportivo La Guaira (1-2), Caracas (1) e Mineros (1-0). L’unico pareggio é stato lo 0-0 contro il Lara. Mentre le sconfitte sono maturate contro: Carabobo (0-2), Estudiantes (3-0) ed Aragua (3-2).

I precedenti tra accademici e bianconeri sono 26 con un saldo favorevole ai llaneros di 15 a 5. Il numero di pareggi e 6. Va segnalato che nelle ultime 3 gare disputate alle faldi delle Andi i biancorossi hanno un bilancio di 2 vittorie ed un pari e non subiscono reti da ben 307 minuti.

Infine la gara che calerà il sipario dei play off é quella che vedrà impegnate Deportivo Lara e Caracas. La squadra allenata da Leo González grazie ai suoi 27 punti (e la miglior differenza reti rispetto all’Estudiantes) ha chiuso al sesto posto. Il Lara vorrà smaltire in fretta l’amarezza per l’eliminazione dala Coppa Libertadores dove sono arrivati all’ultima giornata con opzioni di qualificarsi agli ottavi.

Durante il Torneo Apertura la squadra della ciudad municipal de Venezuela ha avuto un saldo negativo con le qualificate per l’octagonal: 3 pareggi e 4 ko. i risultati di parità sono arrivati contro: Carabobo (0-0), Zamora (0-0) e Mineros (1-1). Mentre le sconfitte sono maturate contro: Aragua (1-0), Deportivo La Guaira (0-1), Caracas (0-1) ed Estudiantes (2-1).

Il Caracas ha disputato una regular season ottima dove spiccano le vittorie esterne in casa del Lara e degli acerrimi rivali del Deportivo Táchira (0-3). I rojos del Ávila hanno chiuso il campionato con 30 punti. Contro le qualificate per l’Octagonal i ragazzi di Noel Sanvicente hanno ottenuto: 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. I sucessi sono arrivati contro: Aragua (1-2), Deportivo la Guaira (2-1) e Deportivo Lara (0-1). Il Caracas non é andato oltre lo 0-0 contro Estudiantes e Carabobo. Mentre é stato battuto nelle trasferte contro Mineros (2-0) e Zamora (1-0).

Lara e Caracas hanno incrociato i loro destini i 23 occasioni con un bilancio di 4 vittorie per i crepuscolari e 9 per i capitolini. Il segno X si é fatto presente in 10 occasioni.

(di Fioravante De Simone)