(ANSA) – ROMA, 25 MAG – “Abbiamo perso perché non abbiamo saputo imporre un’agenda e un racconto del paese, ma abbiamo giocato su un campo disegnato dai nostri avversari. A volte per nostri limiti, in altri casi per vera e propria subalternità. Abbiamo pagato una vera e propria crisi di egemonia, per usare categorie antiche. Uno degli esempi che meglio spiega quanto sto provando a dire è proprio il tema dell’immigrazione. Quando abbiamo sostenuto che i flussi migratori mettevano a rischio la democrazia nel nostro paese abbiamo scelto di dire una cosa enorme e enormemente falsa. Quando abbiamo accettato di declinare il tema della sicurezza collegandolo esclusivamente al tema migratorio, abbiamo accettato la lettura falsa e strumentale della destra invece di contrastarla. Quando non abbiamo contrastato la campagna che dipingeva le ong come organizzazioni para-malavitose, abbiamo reso quasi impossibile il lavoro di chi ha la sola colpa di provare ogni giorno a salvare vite umane”. A scriverlo su Fb è Matteo Orfini, presidente del Pd.