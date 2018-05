(ANSA) – MONACO, 25 MAG – Nella seconda giornata di gare alla Coppa del Mondo di tiro a segno a Monaco è arrivata la prima medaglia per gli azzurri grazie alla prestazione di Marco De Nicolo, che ha conquistato il bronzo nella specialità di carabina libera 3 posizioni uomini. Già nella fase eliminatoria il tiratore legnanese aveva dimostrato l’ottimo stato di forma, confermato anche questa mattina nella prova di qualificazione dove aveva chiuso in quinta posizione (1179). In finale l’azzurro – che già nella tappa di Changwon era salito sul podio conquistando l’argento nella stessa specialità – è riuscito a mantenersi nella zona alta della classifica fino ad ottenere il terzo posto. La gara è stata vinta dal cinese Haoran Yang (465.3) che ha stabilito il record di finale mentre al secondo posto si è piazzato il russo Sergey Kamenskiy (463.4).