(ANSA) – MILANO, 25 MAG – “È un sogno essere qui, forza Inter”. Sono queste le prime parole di Lautaro Martinez, nuovo acquisto dell’Inter, all’uscita della sede del società. Il giovane attaccante ha firmato il contratto che lo legherà al club nerazzurro, un accordo che sarà depositato ufficialmente in Lega il prossimo 1 luglio. “Milito mi ha raccontato tante cose dell’Inter, mi ha raccontato le sensazioni che ha vissuto qui – ha proseguito -, non vedo l’ora di cominciare la stagione, daremo il meglio. È il giorno più importante della mia vita, sono molto felice della mia scelta di venire qui”. Il 20enne attaccante argentino arriva dal Racing Avellaneda per circa 20 milioni di euro ed è il terzo colpo dell’Inter per la prossima stagione dopo De Vrij e Asamoah.