CARACAS – Rectores de las principales universidades del país coinciden en que la única estrategia para que exista un cambio político en Venezuela es la unión de todos los sectores democráticos.

Se dará un consenso entre la oposición debido a la gravedad de la situación que presenta el país bolivariano. Esta propuesta presentada por los representantes de la educación superior, surgió después de que Nicolás Maduro, haya sido reelecto con un poco más de 6 millones de electores.

El rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), José Virtuoso, aseguró que “el 20 de mayo perdió Maduro, perdió el Consejo Nacional Electoral (CNE) y perdió la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“El llamado a participar en estas elecciones, que no eran tales y a las que muchos nos opusimos, no fue acogido. La respuesta de la población venezolana fue el silencio, la no participación y la no convalidación”, ratificó.

Por su parte, el rector de Universidad Metropolitana (Unimet), Benjamín Scharifker, consideró que el 55% de los venezolanos votaron por un cambio de Gobierno, mientras que otra mayoría considerable se abstuvo.

“Según el CNE, Nicolás Maduro sacó poco más de 6 millones de votos sobre un universo de 20,5 millones de electores. Eso es apenas 30% del padrón. Por los otros candidatos sufragó 15% y hay 25% que no participó y siempre lo hace. En Venezuela la participación en las presidenciales suele ser de 75%. Luego, se concluye que 55% de los electores inscritos votó por un cambio, que hace falta ya”, agregó.

El rector de la Unimet, sostuvo que la unión de los sectores opositores es la única estrategia posible para la salida de esta crisis. “Lo que viene de ahora en adelante es una lucha de la sociedad por exigir elecciones realmente justas, verdaderas, competitivas. Eso supone exigir un CNE distinto, exigir condiciones institucionales adecuadas. Ahora, eso no nos lo van a dar porque simplemente lo pidamos. Eso supone promover una estrategia de unidad superior de toda la sociedad. Hay que organizarse social, institucional y políticamente para lograrlo,” aseveró.

Rita Añez, rectora de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, recordó que previo a las elecciones presidenciales la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios había llamado a la población a abstenerse el 20M.

Añez, se refirió a las denuncias que realizaron los candidatos Henri Falcón y Javier Bertucci, acerca de la gran cantidad de puntos rojos y el voto asistido. “Frente al hecho cumplido de un proceso electoral, porque no quisiera llamarlo elección. Convocado de manera inconstitucional por la asamblea nacional constituyente, además fuera de los lapsos, hay que remarcar la poca y nula legitimidad de origen que tiene ahora Nicolás Maduro”, reiteró.

La rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero, también se refirió a los comicios electorales calificándolos como un “engaño al pueblo”.

“Las elecciones fueron un engaño al pueblo de Venezuela. Nadie se puede atribuir que la gente asistió o no por el llamado de un ente u otro. Acá cada quien procedió según se lo dictó su conciencia”, manifestó la rectora. “Las calles y los centros de votación se vieron totalmente vacíos”, añadió.

Por consiguiente, analizó que “hay que dejar de lado los intereses particulares, y el sector democrático tiene que unirse y escuchar a los ciudadanos”.

La profesora concluyó, afirmando que el Frente Amplio Venezuela Libre debe sentarse a escuchar a todos los sectores y plantearse un cambio de rumbo, “incluso codo a codo con el Gobierno”.