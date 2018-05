“E’ stato un percorso bello e interessante, un’esperienza che mi ha davvero insegnato molto”. Così Francesco Renga commenta al nostro microfono l’esperienza a The Voice of Italy. L’apprezzato cantante ha superato brillantemente l’esame da coach in uno dei talent show più apprezzati d’Italia.

“Sono riuscito per la prima volta a essere me stesso in televisione perché ero molto concentrato sul mio lavoro e con Asia Sagripanti credo di aver trovato il talento che cercavo”. E la giovane interprete scelta da Renga per la finale ha dimostrato di avere i numeri giusti per seguire le orme del maestro.

“Il successo con Max Pezzali e Nek tra concerti e cd? Davvero non ce lo aspettavamo, devo dire che è proprio un bel periodo”.

Ma quali tra i suoi illustri colleghi Renga avrebbe voluto scoprire? “Un nome su tutti? Lucio Battisti”.

Video intervista di Emilio Buttaro