(ANSA) – NAPOLI, 26 MAG – Due maestre di 56 e 52 anni, di Giugliano in Campania (Napoli), incastrate dalle telecamere installate in classe e dalle intercettazioni ambientali, sono state sospese per un anno dal gip di Napoli Nord per maltrattamenti sui propri alunni. Le indagini sono iniziate il 26 aprile scorso, dopo la denuncia presentata ai carabinieri di Parete (Caserta) dai genitori di un bimbo che frequentava una scuola paritaria di quel comune: avevano notato un cambiamento di umore e di comportamento nel figlio. A insospettire i genitori anche alcune espressioni che il piccolo aveva iniziato a utilizzare. Le indagini si sono concluse ieri. Il provvedimento di sospensione è stato notificato dai carabinieri di Parete. (ANSA).