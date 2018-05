(ANSA) – ROMA, 26 MAG – – Sono sette gli azzurri che domenica affronteranno il primo turno del tabellone principale del GrandPrix FIE di spada maschile a Cali, in Colombia. E’ questo il verdetto al termine della prima giornata di gara sulle pedane colombiane, dove va in scena l’ultimo atto della stagione regolare per la spada internazionale. Il tabellone dei 64 da cui prenderà il via la giornata clou vedrà per l’Italia in pedana Enrico Garozzo, Marco Fichera ed Andrea Santarelli, già ammessi di diritto come teste di serie. A loro, immediatamente dopo la fase a gironi, si è aggiunto anche Federico Vismara, che ha superato brillantemente la prima fase di giornata con 5 assalti vinti ed una sola sconfitta. Hanno dovuto invece affrontare e vincere l’assalto del tabellone preliminare, prima di festeggiare l’approdo al maindraw, Gabriele Cimini, che ha vinto il match contro lo statunitense Rodney, Edoardo Munzone che ha sconfitto il colombiano Pinilla, e Valerio Cuomo che ha avuto ragione del panamense Dorati Ameglio. Escono di scena invece Andrea Russo, sconfitto dall’americano Simmons nel match valido per l’approdo al tabellone principale, e Lorenzo Buzzi e Nambin Sabbadini eliminati dopo la fase a gironi. Oggi, nella seconda giornata di gare al GrandPrix FIE di Cali è in programma la fase preliminare della gara di spada femminile. Domenica poi si svolgeranno gli assalti del tabellone principale sia della prova maschile che di quella femminile. (ANSA).