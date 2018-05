(ANSA) – ROMA, 26 MAG – La Volleyball Nations League è cominciata bene per la Nazionale Italiana che, a Kraljevo in Serbia, nella gara d’esordio ha superato con il punteggio di 3-1 (25-18, 25-19, 23-25, 25-20) la Germania. La formazione del ct Gianlorenzo Blengini ha disputato una buona gara, riuscendo ad avere ragione dei tedeschi al termine di un incontro durante il quale ha manifestato una certa superiorità prendendosi così la rivincita rispetto alla gara degli Europei della scorsa stagione. “Volevamo iniziare bene -ha detto Blengini dopo la gara. Il risultato ci rende contenti. Dobbiamo migliorare in tante cose e lo faremo con la pazienza necessaria in un torneo così lungo. Una partita alla volta cercheremo di aggiungere sempre qualcosina. Abbiamo fatto due buonissimi primi set, recuperando tanti palloni in difesa e mettendo loro in difficoltà”.