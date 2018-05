(ANSA) – MILANO, 26 MAG – E’ morto a 75 anni in ospedale a Como Carlo Castagna. Era marito di Paola Galli, padre di Raffaella e nonno del piccolo Youssef, tre del quattro vittime della strage di Erba dell’11 dicembre del 2006 per la quale sono stati condannati all’ergastolo i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. Castagna, profondamente religioso, li aveva perdonati e aveva donato alla Caritas la casa del massacro in cui morirono quattro persone, mentre una quinta, Mario Frigerio, rimase ferito gravemente e poi divenne il teste principale contro Olindo Romano e Rosa Bazzi. Paola Galli, moglie di Carlo, la loro figlia Raffaella Castagna e il figlio di Raffaella, Youssef, di poco più di due anni erano stati uccisi a colpi di spranga e a coltellate. Così come la loro vicina di casa, Valeria Cherubini, entrata con il marito (sopravvissuto) nell’appartamento perché era scoppiato un incendio, appiccato degli assassini.