(ANSA) – NAPOLI, 26 MAG – “Ancelotti è un bel colpo. Dopo Sarri o prendevi un allenatore top d’Europa o ci sarebbe stata un po’ di rivoluzione in città”. Così Roberto Fico, presidente della Camera, si è espresso in merito al nuovo allenatore del Calcio Napoli. Fico, in visita al Salone del Libro di Napoli, ha aggiunto: “Ci dovremmo abituare a un altro gioco. L’imprevedibilita degli schemi di Sarri era stupenda ma sono anche giusti i cicli che iniziano, finiscono e ricominciano più forti di prima”.