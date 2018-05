(ANSA) – ROMA, 26 MAG – I campioni del Grande Fratello dei motori stanno per realizzare il loro sogno. Andrea Nori, 22 anni di Bassano del Grappa e Sofia Peruzzi, 22 anni di Montecchio Maggiore vincitori assoluti della quinta edizione del Rally Italia Talent 2018 targato Aci parteciperanno con il numero 92 alla gara premio con la Abarth 500 R3T ufficiale che si svolgerà dal 7 al 10 giugno con base ad Alghero. I 2 giovani vincitori avranno come tutor durante tutto lo svolgimento della gara 2 grandi Campioni, Giandomenico Basso e Gigi Pirollo. La vettura sarà gommata Yokohama, le tute dell’equipaggio saranno fornite da HRX ed i caschi da Stilo. Strategica la partnership con l’Automobile Club d’Italia nella persona del suo Presidente Angelo Sticchi Damiani, che apre a nuovi scenari che vanno nella direzione di coinvolgere sempre più giovani nello sport automobilistico nazionale ed internazionale Da fine aprile è attivo il form online d’iscrizione per l’edizione 2019 in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it.