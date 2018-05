(ANSA) – CESENA, 26 MAG – Fabrizio Castori continuerà a essere l’allenatore del Cesena per le prossime due stagioni. L’accordo questa mattina davanti al presidente Giorgio Lugaresi, affiancato dal direttore dell’area tecnica Rino Foschi e dal dg Gabriele Valentini. Castori, 63 anni, era tornato a Cesena il primo ottobre in sostituzione di Andrea Camplone, dopo nove anni dalla sua ultima apparizione in bianconero. Ha ereditato la squadra che era ultima in classifica e l’ha portata alla salvezza con un finale imperioso. Contratto biennale per lui e lo staff tecnico tranne il preparatore Carlo Pescosolido che ha declinato la proposta per ragioni personali.