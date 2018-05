(ANSA) – DONINGTON (GRAN BRETAGNA), 26 MAG – Sul circuito inglese di Donington Park, il 25enne Michael Van Der Mark ha compiuto un’impresa storica diventando il primo pilota olandese della storia a vincere una gara nella classe WorldSBK del Mondiale Superbike. “Magic Mike”, scattato dalla sesta casella in griglia, poco dopo la metà gara è riuscito a conquistare la leadership della corsa e a mantenerla tagliando il traguardo per primo davanti alla Kawasaki del campione del mondo Jonathan Rea e a quella del poleman Tom Sykes, che in mattinata aveva ottenuto la 44/a Superpole della carriera. A contribuire al successo di Michael Van Der Mark è stata anche la sua scelta controcorrente, visto che, diversamente dalla maggior parte dei piloti in griglia, ha deciso di gommare la sua Yamaha YZF-R1 con il nuovo pneumatico posteriore Pirelli in mescola morbida e in misura maggiorata 200/65 che gli ha permesso di sfruttare al meglio le prestazioni della propria moto, soprattutto nell’ultima parte di gara rispetto ai rivali della Kawasaki.