(ANSA) – MOSCA, 26 MAG – Oggi il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro giapponese Shinzo Abe si vedranno a Mosca, dopo aver condiviso ieri la plenaria del Forum Economico di San Pietroburgo, e discuteranno dello sviluppo della cooperazione tra i due paesi e delle prospettive per la conclusione del trattato di pace. I leader si collegheranno anche con la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove l’astronauta giapponese Norishige Kanai lavora come parte dell’equipaggio. Putin e Abe apriranno inoltre l’anno di scambio culturale russo-giapponese al Teatro Bolshoi. Secondo il Cremlino sono pronti per la firma diversi “documenti” di cooperazione. Lo riporta la Tass.