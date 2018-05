(ANSA) – ROMA, 26 MAG – Milena Baldassarri è la campionessa italiana assoluta di Ginnastica Ritmica per l’anno 2018. L’atleta della Fabriano, allenata da Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova, con 70.050 punti (CE 18.000 – PA 18.200 – CV 16.500 – NA 17.350) trionfa sulle avversarie e riceve il testimone direttamente dalle mani di Veronica Bertolini, detentrice del titolo per cinque anni consecutivi dal 2013 al 2017. Sulla piazza d’onore è salita Alexandra Agiurgiuculese – seguita da Spela Dragas e Magda Pigano nell’Udinese – con 68.700 punti. Bronzo per Alessia Russo, cresciuta nell’Armonia d’Abruzzo. La ginnasta di Germana Germani raggiunge il punteggio di 66.700 (CE 17.000 – PA 17.600 – CV 17.250 – NA 14.850). Ai piedi del podio toscano, invece, Maria Vilucchi (Petrarca Arezzo), a 3 punti e mezzo di distanza con 63.650. “Sono molto contenta di come sia andata. Non mi aspettavo di vincere perché sono partita leggermente tirata e non al meglio delle mie capacità” ha affermato la neo campionessa.