(ANSA) – ROMA, 26 MAG – ”Sono piuttosto contento, c’e’ sempre la sensazione di aver potuto fare qualcosa di più, ma Daniel ha fatto una grandissima qualifica e siamo in buona posizione”. Sebastian Vettel è abbastanza soddisfatto per la prima fila conquistata a Monaco dietro solo a Daniel Ricciardo. ”Ci aspettavamo – aggiunge Vettel – che la Red Bull fosse veloce, per noi la cosa importante è che la macchina ha potenziale, è migliorata parecchio e dobbiamo cercare di sprigionarlo”. ”Credo che le Red Bull – aggiunge il pilota tedesco della Ferrari – fossero semplicemente un pochino più veloce. Qui è importante il carico aerodinamico e loro ne hanno tanto. Sono contento ma non del tutto per la mia soddisfazione personale, la prima curva proprio non riuscivo a farla come volevo. Non riuscivo far funzionare bene le gomme. Qui è fondamentale essere davanti – conclude Vettel – dobbiamo concentrarci sulla partenza, sarà una gara lunga”.