(ANSA) – ROMA, 27 MAG – “Gli Stati Uniti – afferma una nota della Casa Bianca – ringraziano il regime di Maduro per il rilascio del cittadino statunitense Joshua Holt e della sua moglie venezuelana ingiustamente detenuti”. Allo stesso tempo “il rilascio di Joshua Holt non cambia la politica degli Stati Uniti. Il regime di Maduro deve indire elezioni libere e trasparenti, in linea con la Costituzione” del Venezuela, afferma la Casa Bianca sostenendo che “il processo elettorale che si è svolto il 20 maggio era illegittimo”. “Come dimostrato dall’ordine esecutivo del presidente del 21 maggio, gli Stati Uniti continueranno ad usare tutti gli strumenti ed opzioni disponibili per far pressioni sul regime di Maduro affinché si attenga alle norme democratiche”. Joshua Holt, un missionario mormone proveniente dallo Utah, è stato liberato ieri dopo 20 mesi di prigionia, ed ha già raggiunto gli Usa insieme alla moglie venezuelana, Tamara Calena. Il presidente Trump li ha accolti nello Studio Ovale.