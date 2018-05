CARACAS. – El domingo 3 de junio, el público aplaudirá, llorará y cantará toda la música del eterno e inolvidable cantautor mexicano Juan Gabriel, durante dos funciones que tomarán el Centro Cultural BOD el domingo 3 de junio a las 11:30 a.m. y 5:00 p.m.

Acompañado de banda y mariachi, Ricardo de Castro volverá a recrear un espectáculo del sin igual cantante de fama mundial fallecido en 2016, interpretando los mayores éxitos de su carrera.

Reconocido en toda Iberoamérica por este maravilloso show, en el que recuerda al Divo de Juárez en escena, De Castro es el imitador autorizado por el propio Juan Gabriel. En esta oportunidad tendrá como invitada especial a la cantante Delia.

Cabe destacar que Juan Gabriel es el nombre artístico del cantautor mexicano Alberto Aguilera Valadez, nacido en Parácuaro, Michoacán el 7 de enero de 1950. Considerado como uno de los más grandes compositores mexicanos de todos los tiempos al lado de José Alfredo Jiménez, Armando Manzaneroy Agustín Lara, es uno de los personajes más conocidos en la vida musical del México de finales del siglo XX.

Autor de más de mil canciones, ha vendido más de 100 millones de discos y ha realizado más de8 mil presentaciones por todo el mundo. Sus canciones han sido traducidas a varias lenguas (desde portugués, alemán e inglés hasta ruso, turco o japonés) y cantadas por cientos de intérpretes de diversas nacionalidades: muy probablemente el compositor hispano más cantado a nivel mundial.

Gran parte de sus composiciones son consideradas parte del patrimonio de la cultura popular de México. Algunas de las más conocidas son: No tengo dinero, La muerte del palomo, El Noa Noa, De mí enamórate,Amor eterno, Querida,Hasta que te conocí, Jamás me cansaré de ti, Se me olvidó otra vez, No vale la pena, No me vuelvo a enamorar, Abrázame muy fuerte, Me nace del corazón, Luna,Costumbres, He venido a pedirte perdón,Inocente pobre amigo, Juro que nunca volveré, Una vez más, Me he quedado solo, Tú sigues siendo el mismo, Olvídalo, Ya lo sé que tú te vas, Perdóname, por mencionar algunas.

Cabe recordar que el astro de la canción falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, tras actuar una noche antes en The Forum, en Santa Mónica, California, conmoviendo con su partida a millones de seguidores en todo el mundo que, desde entonces, han hecho sonar muchos de los temas que el artista compuso e interpretó a lo largo de su carrera, marcando la historia musical de su tierra natal y de todo el continente con ventas que, de acuerdo a la Academia Latina de la Grabación, superan los 100 millones de discos.

Las entradas para las dos funciones de Siempre Juan Gabriel del próximo 3 de junio, a las 11:30 am y 5:00 p.m., están a la venta a través del portal www.ticketmundo.comy en las taquillas del Centro Cultural BOD, en La Castellana.