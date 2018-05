(ANSA) – BOGOTA’, 27 MAG – Il presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha detto che auspica che le elezioni presidenziali di cui si celebra oggi il primo turno siano quelle con la maggiore partecipazione nella storia del paese, assicurando che saranno intanto le più sicure da decenni. Parlando con la stampa dopo aver votato a Bogotà, poco dopo l’apertura dei seggi, Santos ha sottolineato che “finora non un solo centro di votazione è stato spostato per questioni di sicurezza, ed erano decenni che questo non succedeva” per un’elezione presidenziale. Tranne per le politiche del marzo scorso, infatti, queste sono le prime elezioni nazionali nel paese dalla firma dell’accordo di pace con le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (Farc), nel 2016, per il quale Santos ha ricevuto il Premio Nobel della Pace.