(ANSA) – WASHINGTON, 27 MAG – L’ex presidente degli Stati Uniti, George H.W. Bush, è stato nuovamente ricoverato in un ospedale del Maine in seguito a bassa pressione e affaticamento. Lo ha riferito il suo portavoce Jim McGrath. In un tweet, McGrath ha specificato che l’ex presidente 93enn resterà con tutta probabilità “per alcuni giorni sotto osservazione” presso la struttura ospedaliera Southern Maine Health Care. Ha quindi sottolineato che H.W. Bush “è sveglio e vigile”.