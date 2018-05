ROMA. – Come ogni anno, il Giro regala sorprese e conferme. Ed emette verdetti. In montagna e in pianura, in discesa e a cronometro, c’è spazio per le velleità e per i rimpianti. A volte non bastano nemmeno 3.600 km per dipanare la matassa, tra fughe mancate, alleanze sfumate, ambizioni vanificate dalla strada. Nel Giro di Froome qualcuno ha fallito e qualcun altro, invece, è andato al di là dei pronostici. Ecco top e flop.

CHRIS FROOME – Nell’attesa che l’Uci si pronunci sulla sua positività al Salbutamolo – riscontrata nella Vuelta 2017 – emettendo la sentenza (rischia una squalifica da un mese a due anni), si gode la maglia rosa. Ha vinto Tour, Vuelta e Giro fra luglio 2017 e maggio 2018, come solo Hinault e Merckx. Ed è entrato anche nel club dei corridori che si sono aggiudicati i tre grandi giri. Semplicemente mostruoso sulla Cima Coppi del Colle delle Finestre, con una fuga di oltre 80 km. Superlativo sullo Zoncolan. Doping o non doping, comunque chapeau.

ELIA VIVIANI – Aveva detto alla vigilia che puntava a vincere tre tappe e invece se n’è messe in tasca quattro. Aveva detto che puntava alla maglia ciclamino della classifica a punti e, in un Giro con otto arrivi in salita (non certo adatti a un olimpionico della pista), è riuscito ad arrivare fino a Roma. Una bella impresa. Poco importa se mancavano i supereroi delle volate, come Kittel e Gaviria, Cavendish o Kristoff. Bravo.

I SUDAMERICANI – Il colombiano Miguel Angel Lopez, 24 anni, e in maglia bianca come miglior giovane; l’ecuadoriano Richard Carapaz (vittorioso a Montervergine), che di anni ne ha 25, sono le due novità più liete del Giro 101. Il futuro, di certo, è nelle loro gambe.

TOM DUMOULIN – Ha pagato un paio di errori tattici. Senza il gioco degli abbuoni, chissà, magari sarebbe arrivato al fianco se non addirittura davanti a Froome. A Sappada, quando lo ‘Skyman’ volante si è staccato, non è riuscito a trovare un briciolo di accordo con gli altri big, per far lievitare il vantaggio. Nella crono è stato bravo, ma non stratosferico come ai Mondiali.

SIMON YATES – Tredici giorni in maglia rosa, tre tappe vinte (Gran Sasso, Osimo, Sappada) e una ceduta al compagno della Mitchelton-Scott, Esteban Chaves, sull’Etna. Il bilancio dell’inglesino è comunque positivo. Ha pagato la tenuta nella terza settimana e, in particolare, lo sforzo nella crono a Rovereto. Nella prima tappa sulle Alpi la sua maglia rosa ha mostrato pericolose crepe, nella seconda frazione del trittico piemontese-valdostano è naufragato.

DOMENICO POZZOVIVO – Per quasi tre settimane è stato l’uomo di punta del ciclismo italiano nella corsa rosa. Ha lottato per il podio, suo obiettivo dichiarato, è stato ingoiato dal buco nero del Colle delle Finestre, complice l’exploit di Froome. Ha la colpa di avere usato un rapporto troppo duro che gli ha impedito di rimanere a ruota con Lopez, Carapaz, Dumoulin e Pinot. Sul podio non ci sale ma, dopo il ko di Pinot, è quinto.

THIBAUT PINOT – L’anno scorso si era presentato al Giro con ambizioni di successo, quest’anno idem. Nel 2017 perse il podio nell’ultima crono, a Milano, da campione di Francia della specialità; quest’anno è andato alla deriva nella penultima tappa, a Cervinia, arrivando con tre quarti d’ora di ritardo. ‘On se revoit, monsieur Thibaut’ (ci rivediamo, signor Thibaut).

FABIO ARU – E’ come certe squadre che la Champions la vincono (sempre) l’anno prossimo. A 28 anni doveva arrivare la svolta, qualcosa di più dei podi al Giro 2014 e 2015. Si è sempre staccato, in pianura come in salita. L’altro ieri si è ritirato. Promessa mancata e fallita. Almeno finora.

IL CICLISMO ITALIANO – Meno male che c’è ‘San Vincenzo Nibali da Messina’, altrimenti ci sarebbe poco da stare allegri. E, mentre il ct degli azzurri si ritrova con quello che ha a disposizione e la Federazione non fa granché per rigenerare il movimento, il ciclismo italiano arranca. E non decolla. Pozzovivo a oltre 8′ da Froome, Formolo a oltre un quarto d’ora. E via così.

GIOVANNI VISCONTI – Ha dato l’impressione di correre da separato in casa, nella Bahrain-Merida, facendo mancare l’appoggio a capitan Pozzovivo. Autore di un paio di fughe senza un perché, miseramente fallite. Ma non era meglio correre per il compagno?