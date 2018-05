(ANSA) – ROMA, 27 MAG – I carabinieri hanno ritrovato a Porto Garibaldi, frazione di Comacchio in provincia di Ferrara, il bambino di 11 anni di origine pakistana scomparso venerdì scorso a Mirandola. Sta bene e si era allontanato volontariamente. Il titolare di uno stabilimento balneare, che ne aveva visto le immagini in televisione, ha avvertito i carabinieri dopo averlo riconosciuto in un ragazzino che chiedeva l’elemosina vicino al mare.