ROMA. – Francesco Molinari scrive un’altra pagina della storia del golf targato Italia. In Inghilterra il piemontese conquista il BMW PGA Championship, tra i più importanti tornei dell’European Tour (inserito nelle Rolex Series), grazie a una prova super chiusa in 271 (70 67 66 68, -17) colpi, due di vantaggio su Rory McIlroy, ex n.1 al mondo, e tre sullo svedese Alex Noren (campione uscente) e sul danese Lucas Bjerregaard (entrambi 3/i a -14).

E’ il terzo azzurro a riuscire nell’impresa dopo Costantino Rocca (1996) e Matteo Manassero (2013). “E’ fantastico – le parole di Molinari -, ho sperato tante volte di vincere questo torneo e finalmente ce l’ho fatta. Non vedo l’ora di tornare qui l’anno prossimo da campione”.

A Virginia Water quinto posto per il thailandese Kiradech Aphibarnrat e il sudafricano Branden Grace (entrambi a -13). Terminano in 20/a posizione i britannici Tommy Fleetwood (campione della Race to Dubai 2017) e Ian Poulter (-7), che hanno preceduto in classifica Matteo Manassero (27/o a -6). Solo 52/o Andrea Pavan (-1), con Bertasio 60/o (+1).

Con il successo in Inghilterra il torinese porta a 5 i trionfi in carriera sul massimo circuito europeo eguagliando proprio Rocca. Dopo le vittorie all’Open d’Italia (nel 2006 e nel 2016), nel WGC-HSB Champions (2010) e nell’Open di Spagna (2012), a cui vanno aggiunte la Coppa del Mondo del 2009 e la Ryder Cup del 2010, è arrivata una delle gioie più importanti per Molinari. Standing ovation e bagno di champagne per l’azzurro al termine della vittoria, inondato da Manassero, Nino Bertasio e Andrea Pavan, tra i compagni d’avventura al Wentworth Club.

E’ questo il biglietto da visita presentato da Chicco Molinari in vista della 75/a edizione dell’Open d’Italia in programma a Soiano del Lago dal 31 maggio al 3 giugno. “E’ il miglior viatico per l’Open d’Italia” ha infatti sottolineato Gian Paolo Montali, il dg del Progetto Ryder Cup 2022. Al Gardagolf l’azzurro cercherà di centrare il triplete, impresa mai riuscita prima a nessun giocatore italiano.