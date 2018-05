ROMA. – Tra colpi di scena a ritmo serrato l’incertezza che gravita intorno ai destini politici dell’Italia sta scuotendo l’Eurozona. Giuseppe Conte ha rimesso il mandato di premier incaricato, ma l’allontanarsi di un governo a trazione giallo-verde difficilmente basterà ad evitare un’altra settimana difficile sui mercati. A far temere è un prolungato empasse nel Paese che possa minare una crescita che ha già perso parzialmente slancio e scatenare una fiammata di volatilità.

Il nervosismo è sempre più palpabile dopo i chiari segnali degli ultimi giorni, la borsa che ha bruciato 51 miliardi in nove sedute, lo spread in impennata e l’esplicito avvertimento di Moody’s su un possibile downgrade. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene in prima persona e spiegando come l’incertezza della nostra posizione nell’Euro abbia posto in allarme investitori italiani e stranieri che hanno investito in titoli e aziende.

“L’ aumento dello spread aumenta debito e riduce la possibilità di spese in campo sociale. Questo brucia risorse e risparmi delle aziende e prefigura rischi per le famiglie e cittadini italiani”, dice. “Lo spread è andato oltre 200 punti ed è arrivato a 100 punti sulla Spagna; inoltre i titoli a breve si stanno agitando più di quelli a lungo, il che è un segnale di nervosismo crescente sui mercati”, ricorda il ministro uscente Pier Carlo Padoan.

“I mercati – aggiunge – si stanno riposizionando sull’ Italia. Moody’s l’ha detto in modo esplicito. Se questo avviene, i primi a perderci saranno i risparmiatori italiani, che già hanno subito perdite che si potevano evitare”. A gettare acqua sul fuoco dichiarandosi fiducioso nel fine settimana anche il Commissario Ue agli Affari Economici Pierre Moscovici.

L’assaggio di come andrà si avrà già nella prima seduta della settimana. Venerdì Piazza Affari aveva chiuso con un secco -1,5% (peggio aveva fatto solo Madrid a -1,7) e le fibrillazioni politiche in Italia e Spagna avevano messo sotto pressione i rendimenti di tutti i titoli di Stato ‘periferici’, dalla Grecia al Portogallo, alimentando il timore di un ‘contagio’.

Ad accusare il colpo anche l’euro, sceso sul dollaro a quota 1,1646. Lunedì nel menù degli investitori c’è anche un’asta Bot da 5,5 miliardi e il giorno dopo la comunità economica e finanziaria è in grande attesa per le considerazioni finali del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco.

La possibile nuova fiammata di volatilità fa paura e gli occhi nei prossimi giorni saranno puntati parecchio anche sui titoli bancari, che nelle ultime sedute hanno pagato un conto decisamente salato – appesantiti anche dal sì dell’Ecofin (Italia astenuta) alle nuove regole sul capitale- con l’indice del settore che ha ceduto oltre il 15% nelle nove sedute.

Padrona ha ribadito di essere un “inguaribile ottimista”, ricordando come l’Italia abbia “buoni fondamentali che potranno salvare il Paese”, sottolineando però che “non si può perdere il controllo della situazione” . Intanto lo spread che a metà maggio viaggiava su quota 130 venerdì aveva chiuso a 204 dopo aver toccato i 2016 facendo impennare il conto, anche se teorico, della spesa per gli interessi dello Stato: si calcolano circa 10 miliardi in più all’anno per ogni 100 punti. Finora il conto è di 7.

PAT/ S0A QBXB