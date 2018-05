(ANSA) – TORINO, 28 MAG – Cambiava voce fingendosi vigile urbano, funzionario di Equitalia o addirittura giudice. E sempre con lo stesso motivo: truffare un’anziana donna a consegnargli del denaro per pagare delle fantomatiche multe che in realtà non aveva mai preso. Alessandro Gallitelli, 43enne, è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Torino che ora lo accusano di avere truffato 130 mila euro in due anni alla vittima ottantenne. E’ stata proprio quest’ultima, con la sua denuncia, a far scattare gli accertamenti dei militari della stazione Torino San Salvario. L’arrestato, vero e proprio ‘maestro del raggiro’ dai mille volti, è sospettato di avere raggirato diverse anziane. “Il silenzio è il miglior complice dei truffatori – sottolineano i carabinieri -. Denunciare è l’unica scelta possibile, rende liberi e aiuta a vivere meglio”.(ANSA).