L’accesissima campagna elettorale messicana, che vede favorito per la Presidenza il candidato di centro-sinistra Andrés Manuel López Obrador, segna una sempre più crudele persecuzione dei giornalisti. Alicia Díaz, 52 anni, faceva inchieste sull’economia della regione di Monterrey, il maggiore centro industriale nel nord-est del paese, in cui operano attivamente anche i riciclatori dei proventi del narcotraffico. Ultimamente aveva lavorato a una storia d’investimenti nei prefabbricati per costruzioni, uno dei settori in espansione. Due dei figli l’hanno trovata sgozzata nella sua abitazione, una casa unifamiliare in un quartiere residenziale della città, che . . .

Questo articolo è riservato agli utenti abbonati.

Abbonati se vuoi leggerlo, oppure fai il login se sei già abbonato.