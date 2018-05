(ANSA) – UDINE, 28 MAG – “Mi ha fatto un piacere straordinario perché stimo molto la famiglia Pozzo, ma sfortunatamente non c’è nulla di vero”. Lo ha detto l’ex ct della Nazionale azzurra e della Fiorentina Cesare Prandelli parlando questa mattina ai microfoni di Radio Anch’io Sport la trasmissione sportiva del lunedì di Radio 1, commentando il fatto che nei giorni scorsi il suo nome era stato fatto come possibile allenatore dell’Udinese per la prossima stagione.