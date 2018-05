(ANSA) – ROMA, 28 MAG – Con il successo di Justin Rose al Fort Worth Invitational (PGA Tour) e il trionfo di Francesco Molinari nel BMW PGA Championship (European Tour), la classifica mondiale del golf subisce importanti cambiamenti. Justin Thomas resta al comando mentre Rose, campione olimpico, scalza dal terzo gradino del podio Jordan Spieth (retrocesso in 5/a posizione), preceduto anche da Jon Rahm che resta 4/o. Il nordirlandese Rory McIlroy con il 2/o piazzamento a Virginia Water (Inghilterra), nel primo torneo stagionale delle Rolex Series, passa dall’8/a alla 6/a piazza. Rickie Fowler va in 7/a posizione e Jason Day in 8/a. Rientra nella Top 10, dopo la medaglia d’argento in Texas, Brooks Koepka (9/o). Mentre Hideki Matsuyama è 10/o. Ottimo balzo in avanti di Francesco Molinari, che passa in 20/a posizione guadagnandone addirittura 12 in una settimana. Colpo grosso per l’azzurro alla vigilia della 75/a edizione dell’Open d’Italia, in programma al Gardagolf di Soiano del Lago dal 31 maggio al 3 giugno. Dove l’azzurro, dopo i successi del 2006 e del 2016, proverà a dare la caccia a una storica tripletta. Inseguendo il 6/o titolo sull’European Tour. (ANSA).