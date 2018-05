MAR DEL PLATA. – Sono passati 45 anni da quando un gruppo di Mafaldesi emigrati a Mar del Plata hanno realizzato il loro sogno: accogliere tutti i concittadini in un solo posto, in una sede dove riunirsi e condividere i ricordi del loro tanto amato paese “Mafalda”, che per differenti motivi hanno dovuto abbandonare.

Il desiderio di mantenere vive le tradizioni e la cultura di Mafalda ha avuto il suo frutto: e così il 28 aprile 1973 si è realizzata la chiamata “Festa del ricongiungimento” nel club Quilmes con più di 500 persone, e questa è la data d’inizio della Colletività.

Oggi dopo 45 anni, l’Associazione continua a lavorare per diffondere non solo la lingua italiana ma anche le tradizioni e la cultura, per mezzo del teatro, della musica, della danza e della cucina tipica molisana.

Anche se da molti anni sono fuori dal Molise, si considerano parte della regione ed hanno l’impegno di trasmettere alle nuove generazioni i ricordi le tradizioni della terra dei loro genitori e nonni.

Cosí anche quest’anno si è celebrato il compleanno della Collettivitá, il numero 45, con un bellissimo pranzo che ha accolto piú di 130 invitati. Ha aperto l’evento il Coro dell’Associazione che ha intonato i canti tipici regionali, poi anche i più piccoli, che sono parte del gruppo di danza tradizionale, hanno dato vita ad alcuni balli regionali bellissimi.

Tutto si è concluso premiando con una medaglia i membri del primo Consiglio Direttivo dell’associazione e tagliando la torta del quarantacinquesimo compleanno!

(di Angelo Di Lorenzo)

