(ANSA) – CAGLIARI, 28 MAG – Su 100.000 clienti coinvolti dai conguagli di Abbanoa, il gestore idrico della Sardegna, quasi 20.000 hanno aderito alla class action promossa, davanti al tribunale di Cagliari, dal movimento Unidos, che fa capo all’ex deputato Mauro Pili, e dall’Adiconsum. Le adesioni sono state presentate questa mattina con una pila di scatoloni. “La class action contro i conguagli di Abbanoa è la più grande azione giudiziaria collettiva di sempre in Sardegna e una delle più grandi mai attivate in Italia, in ballo ci sono 120 milioni di conguagli – spiega Pili – Migliaia di cittadini utenti e condomini di ogni angolo dell’isola hanno deciso di aderire: un risultato straordinario che consente a migliaia di sardi di far dichiarare una volta per tutte illegittime le pretese della società regionale. Il deposito di questa valanga di adesioni è il punto fermo di una Sardegna che vuole reagire”. “Un grande risultato ottenuto con uno straordinario impegno di Unidos e Adiconsum malgrado tutto e tutti – ha detto Giorgio Vargiu, responsabile regionale di Adiconsum – Oggi più che mai questo strumento si conferma essenziale per la difesa dei consumatori sardi”.