(ANSA) – ROMA, 28 MAG – Dopo aver conquistato 6 vittorie in carriera sull’European Tour di golf, Paul Broadhurst non smette di stupire sul green. Il britannico, all’età di 53 anni, continua a vincere tornei anche a livello Senior. Prima il successo nell’Open Championship 2016 e ora il trionfo nel PGA Championship arrivato a Benton Harbor (nello Stato del Michigan). Ha giocato 23 anni sul massimo circuito europeo, Broadhurst, eppure il campione inglese al termine della rassegna ha dichiarato “di aver imparato a gestire meglio i colpi adesso rispetto a quando ero solo un giovane giocatore”. E’ la dimostrazione che nel golf non si smette mai di imparare. Con il britannico che nell’ultimo giro del Senior PGA Championship ha fatto registrare il record del circuito grazie a un round show concluso in 63 (-8) colpi su un totale di 265 (-19). “E’ stata una settimana speciale -ha concluso Broadhurst- che s’è conclusa nel migliore dei modi”.