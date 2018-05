(ANSA) – ROMA, 28 MAG – Giornata di vigilia a Hong Kong per la nazionale di pallavolo femminile che domani tornerà in campo nella Nations League, affrontando il Giappone (ore 12 italiane). Le ragazze guidate dal ct Davide Mazzanti si presentano all’appuntamento forti delle due vittorie consecutive, contro Germania e Corea del Sud. I successi hanno rilanciato la corsa delle azzurre verso la Final Six di Nanchino: oltre alle Cina si qualificheranno le prime cinque formazioni della classifica generale. I quattro ko già incassati, comunque, obbligano le azzurre a non rallentare e per questo la partita contro il Giappone assume un valore elevato, considerando inoltre che le nipponiche sinora hanno raccolto 2 vittorie e 6 punti. La formazione tricolore e quella asiatica quest’anno si sono già affrontate due volte in amichevole: a Busto Arsizio vinse il Giappone 3-1, mentre a Brescia l’Italia s’impose 3-0. Rispetto ai round precedenti da questa tappa Mazzanti potrà contare sulle quattro reduci dalle finali scudetto: Monica De Gennaro, Paola Egonu, Cristina Chirichella e Anna Danesi. Da domani, quindi, tonerà a vestire i gradi di capitano azzurro Cristina Chirichella, all’esordio nella Nations League: “Sono molto contenta di esser qui e di aver raggiunto le mie compagne. C’è un po’ di emozione, giocare contro Giappone, Cina e Argentina sarà dura, ma ce la metteremo tutta per fare risultato e soprattutto migliorare il nostro gioco, crescendo a livello d’intesa. Io e altre ragazze appena arrivate siamo disposizione della squadra e non vediamo l’ora di iniziare”. “Essere il capitano della nazionale è sempre motivo d’ orgoglio e allo stesso tempo una responsabilità importante – conclude Cristina – Spero di aiutare le mie compagne nella migliore maniera possibile”.(ANSA).