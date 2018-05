(ANSA) – CAGLIARI, 28 MAG – La generosità questa volta lo ha tradito. Nel tentativo di recuperare in scivolata un pallone a centrocampo Nicolò Barella, il ‘gioiellino’ del Cagliari richiesto dalle big del campionato, impegnato con l’Under 21, ha dovuto abbandonare il campo nell’amichevole con il Portogallo. E ora ha dovuto lasciare anche il ritiro: è stata riscontrata una lesione di primo grado all’adduttore della coscia sinistra. Barella non potrà quindi prendere parte all’amichevole contro la Francia, è rientrato a Cagliari e nei prossimi giorni si sottoporrà a ulteriori accertamenti. Rimane in azzurro invece l’altro rossoblù Romagna, titolare nella gara con il Portogallo.