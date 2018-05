(ANSA) – GENOVA, 28 MAG – Tanta gente sotto la Prefettura a Genova per il presidio convocato dal Pd a difesa della Costituzione e della decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di non accettare la scelta di Paolo Savona a ministro dell’Economia e dei conseguenti attacchi da parte del M5S e della Lega. In piazza ci sono consiglieri comunali, regionali, municipali, parlamentari e semplici militanti. “La tenuta delle istituzioni sta evidentemente a cuore a molte persone scosse anche loro dalle notizie che sono giunte nelle nostre case ieri sera dopo ciò che abbiamo ascoltato da alcuni leader politici o che si definiscono tali”, commenta il segretario genovese del Pd Alberto Pandolfo. Al presidio hanno anche partecipato alcuni esponenti di Leu, della lista Crivello e l’Anpi. “E’ un presidio per la Costituzione prima di tutto perché va rispettata – spiega il presidente provinciale dell’Anpi Massimo Bisca – e la Costituzione prevede che Mattarella si comporti come ha fatto”. “Non si può essere pavidi di fronte agli attacchi anche violenti che sono inammissibili rispetto a ciò che rappresenta Mattarella e ai valori che giustamente difende”, afferma.(ANSA).