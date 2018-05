(ANSA) – MOSCA, 28 MAG – Tifosi di squadre avversarie verranno separati durante i controlli di frontiera in occasione del mondiale in Russia. Lo ha detto il capo del controllo frontaliero russo, il generale dell’FSB Igor Shmotkin, in un’intervista con la Tass. L’iniziativa fa parte di un insieme di “misure tecniche e organizzative” volte a ottimizzare il funzionamento dei punti di ingresso durante il mondiale. “Faremo tutto il possibile per garantire il comfort dei visitatori durante i controlli” ha dichiarato Shmotkin. In occasione dell’evento sono stati allestiti posti di blocco aggiuntivi dove verranno impiegati nuovi dispositivi per il controllo dei documenti. Secondo i dati di Shprygin, il flusso di arrivi più importante si registrerà nei 13 punti di ingresso aereo situati nelle città ospiti del mondiale. Per l’occasione verrà aumentata la capacità di dieci punti di ingresso via terra situati al confine con Lituania, Polonia, Estonia e Finlandia.