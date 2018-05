(ANSA) – ROMA, 28 MAG – Ante Coric è il primo acquisto del mercato estivo della Roma. Il 21enne centrocampista croato, proveniente dalla Dinamo Zagabria, questa mattina ha svolto le visite mediche a Villa Stuart e poi si è spostato nel centro sportivo di Trigoria per firmare il contratto di 5 anni che lo lega ai giallorossi fino al 2023. L’operazione costerà alla Roma 6 milioni. “Sono molto contento di essere alla Roma, uno dei più grandi club europei. Ho fatto di tutto per arrivare qui e non vedo l’ora di iniziare per mostrare le mie qualità” le parole di Coric che con la Dinamo Zagabria ha giocato 143 gare segnado 23 gol. “Ritengo che col suo arrivo la Roma si sia assicurata uno dei talenti emergenti del calcio europeo -ha detto il ds Monchi. Confido che col suo impegno sul campo e il lavoro di Di Francesco potremo farlo crescere ulteriormente e godere così per tanti anni delle sue qualità”.