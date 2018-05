(ANSA) – MANAGUA, 28 MAG – La Conferenza episcopale del Nicaragua cerca oggi di rilanciare il dialogo fra il governo di Daniel Ortega e i rappresentanti della società civile, sospeso da mercoledì scorso, mentre altre due persone sono morte durante il week end scorso, in episodi apparentemente legati alla protesta antigovernativa. In un comunicato diffuso su Twitter, i vescovi nicaraguensi – mediatori e testimoni del “dialogo nazionale” lanciato da Ortega dopo un mese di proteste di piazza – hanno convocato per oggi una riunione della commissione mista, composta da tre delegati di ognuna delle parti, per cercare di trovare un’intesa.