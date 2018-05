(ANSA) – ROMA, 28 MAG – “Chiediamo di andare al voto il prima possibile”. Anche ad agosto? “Il prima possibile”. Così risponde il capo del M5S Luigi Di Maio, interpellato al termine dell’ incontro alla Camera con Matteo Salvini. “Lavoriamo per far partire le commissioni parlamentari e iniziare a realizzare il contratto di governo dal Parlamento. Finché non si va al voto il Parlamento ha un’unica maggioranza, M5S-Lega, e un contratto di governo da realizzare”, aggiunge Di Maio.