(ANSA) – VENEZIA, 28 MAG – Dal primo giugno al 2 settembre Venezia si attrezza, con varchi presidiati, per affrontare ben 55 giorni di ‘fuoco’ in chiave turistica varando un piano, in accordo con la Prefettura, in linea con quello sperimentato con i ‘tornelli’ il primo maggio scorso. Tutti i provvedimenti – dalla deviazione dei flussi turistici allo spostamento degli approdi fino allo stop alle auto prima del ponte translagunare – saranno modellati a seconda delle esigenze in una sequenza di bollini che vanno dal giallo (turismo meno pesante) passando per il rosso e a chiudere con il nero per le giornate più ‘calde’. Si tratta di un lungo periodo che oltre alla Biennale di Architettura vedrà la Festa del Redentore con la sua notte ‘famosissima’ e la Regata Storica. Tornano i varchi protetti, i totem con i percorsi alterativi, gli steward per le indicazioni del caso ma anche, quando necessario, il trasferimento dei lancioni turistici da San Marco alle Fondamente Nove.