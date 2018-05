(ANSA) – ROMA, 28 MAG – “Per quanto riguarda la fiducia al governo tecnico la nostra posizione non può che esser negativa”. Lo afferma in una nota Silvio Berlusconi parlando anche della coalizione: “A chi mi chiede quale sarà il futuro del centrodestra rispondo che alle prossime elezioni non immagino altra soluzione che quella di una coalizione di centrodestra unita con Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, destinata sicuramente a prevalere anche per la possibilità di una mia candidatura”.