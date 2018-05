(ANSA) – MADRID, 28 MAG – Il parlamento portoghese affronta domani un voto che si preannuncia incerto sulla proposta di depenalizzare l’eutanasia avanzata da tre partiti che appoggiano il governo di centro sinistra del premier socialista Antonio Costa. Alla vigilia del voto la Conferenza episcopale portoghese ha distribuito 1,5 milioni di volantini spiegando la sua posizione contraria all’eutanasia, e che “la vita non può essere considerata un oggetto di uso personale”. Il cardinale patriarca di Lisbona Manuel Clemente ha lanciato oggi un ultimo appello ai parlamentari perché votino ‘no’. I 230 deputati del parlamento monocamerale di Lisbona devono pronunciarsi su quattro testi favorevoli alla depenalizzazione presentati dai partiti che appoggiano il governo, senza però il sostegno del Pcp, il Partito comunista portoghese (Pcp), che ha dato parere contrario. Il risultato del voto dipenderà in larga misura da come si esprimeranno i deputati del Psd, all’opposizione, cui è stata data libertà di voto ‘secondo coscienza’.