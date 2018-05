(ANSA) NAPOLI, 28 MAG – “Ancelotti non si discute, è un marchio di qualità. Il Napoli ha fatto una scelta difficile e coraggiosa, perché Sarri ha dimostrato un calcio moderno e nuovo, apprezzato in tutto il modo”. Lo ha detto Mino Raiola a margine della premiazione di Football Leader a Napoli. “Carlo – ha detto Raiola parlando di Ancelotti – è un usato senza rischi ma ha anche grandi stimoli perché se ha deciso di venire a Napoli si sente ancora un allenatore forte e sa che la piazza azzurra pretende tanto. Sul mercato la sua presenza è una garanzia anche per i giocatori, poi comunque bisogna fare la scelta di sposarsi”. Raiola ha parlato anche del suo rapporto con De Laurentiis, in questi gironi a Napoli: “Abbiamo – ha detto – un rapporto speciale, finora abbiamo fatto pochi affari insieme ma abbiamo un rispetto reciproco anche se non sempre vediamo le cose dalla stessa prospettiva. Ricordo a tutti che se il Napoli sta facendo queste stagioni ed è arrivato secondo deve molto a De Laurentiis”.