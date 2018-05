ROMA. – Ci sono Napoli e il Napoli al centro del mercato. Il premio Football Leader ha richiamato nel capoluogo campano numerosi personaggi del calcio e quindi anche protagonisti delle trattative. Mino Raiola ha fatto il punto su DONNARUMMA, spiegando che “resterà al Milan a vita. E’ più facile che vadano via i cinesi che lui”. Il d.s. della Roma Monchi, invece, ha risposto all’ennesima domanda su ALISSON: “Se resta? Per andare via servono tre cose: un’offerta, un’offerta accettata e la volontà del ragazzo di andare via. Per ora non c’è nulla di questo. Noi siamo contenti di lui, le voci di mercato sono normali”.

Mentre, a proposito di Napoli anche al passato, il Chelsea sta stringendo i tempi per ingaggiare SARRI (che come rinforzi avrebbe chiesto KOULIBALY e FELIPE ANDERSON), il d.s. Giuntoli è al lavoro per accontentare Ancelotti. Il Napoli vuole fare cassa con un paio di cessioni, una delle quali dovrebbe essere JORGINHO (conteso da Manchester City e Chelsea, anche se l’agente Joao Santos frena), e poi tentare i colpi RUI PATRICIO per la porta e BENZEMA per l’attacco (Ancelotti, che ha chiesto la conferma di MILIK e DIAWARA, avrebbe già parlato con il francese).

Ma il sogno è DI MARIA, che ha come alternativa CHIESA, per il quale De Laurentiis sarebbe pronto a spendere una cinquantina di milioni. A Radio Crc è intervenuto Branislav Jasurek, procuratore di LOBOTKA, centrocampista slovacco del Celta Vigo: “sono tanti i club a cui piace il mio assistito e al Napoli so che piace particolarmente. Lobotka è un numero 6, gioca davanti alla difesa ed è molto rapido e aggressivo in fase difensiva. Ricorda un po’ Verratti”.

La Roma ha ufficializzato CORIC, e ora attende la risposta del difensore spagnolo MARCANO, svincolatosi dal Porto. La dirigenza giallorossa continua a lavorare anche sulle piste KLUIVERT jr e BERARDI, per il quale però l’offerta massima è 20 milioni di euro. Si va avanti anche per CRISTANTE, visto che Lorenzo PELLEGRINI è sempre più nel mirino della Juventus. L’ex romanista POLITANO piace sempre all’Inter, e l’agente Davide Lippi sottolinea che è una destinazione gradita.

Il Torino ha un doppio obiettivo per la difesa: si tratta di LUCAS VERISSIMO del Santos e del capitano dell’Udinese DANILO. DE PAUL può lasciare l’Udinese, perché il Porto si è fatto avanti per averlo. VIVIANO è in uscita dalla Sampdoria, e ha offerte da Bologna, Parma e Sporting Lisbona. C’è una novità per BRIGNOLA del Benevento, perché dopo Atalanta e Fiorentina si è fatto avanti anche il Milan. La Spal ha invece chiesto l’attaccante TUMMINELLO alla Roma.

La Lazio, visto che De Virj è andato all’Inter, cerca ACERBI e GLIK, e intanto ha praticamente preso lo svincolato BADSTUBER. A centrocampo piace SANDRO del Benevento, che piace anche al Cagliari. Per l’attacco si sarebbe riaperta la pista per la stella iraniana AZMOUN. Psg e Real Madrid insistono per MILINKOVIC-SAVIC ma non alle cifre che chiede Lotito.